Annullate le finali estive di LEC a Malmö

Il campionato europeo League of Legends ( LEC ) non terrà le sue finali estive nella città di Malmö, in Svezia, a causa della nuova pandemia di coronavirus ( COVID-19 ). Questo segna la cancellazione dell’evento secondo roadshow per la lega quest’anno, dopo che le finali di primavera a Budapest sono state annullate a marzo.

Quando la stagione regolare riprenderà il 12 giugno, la produzione tornerà allo studio LEC di Berlino, in Germania. La stagione primaverile ha dovuto passare a una configurazione remota online a metà strada e mentre i giocatori continueranno a competere dai rispettivi centri di allenamento, sarà presente un gruppo scheletro di personale di produzione che aderirà alle precauzioni aggiornate di salute e sicurezza.

Riot Games ha in programma di aumentare la quantità di personale che lavora in studio per tutta l’estate. L’obiettivo è quello di dare il benvenuto ai back team e alla stampa, ma a questo punto non è stato possibile fornire una linea temporale. Le autorità statali di Berlino hanno agevolato varie misure di blocco di negozi, bar e ristoranti, ma gli spazi per eventi sono ancora in gran parte chiusi.

La Svezia non ha imposto misure di blocco COVID-19 e attualmente ha più casi confermati e decessi rispetto ai vicini paesi scandinavi. Nel suo annuncio, Riot ha dichiarato che sta attualmente esplorando altre opzioni per le finali estive della LEC, con ulteriori dettagli da condividere nel prossimo futuro.