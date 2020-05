Kingdom Hearts: nuove conferme sulla serie targata Disney+

Kingdom Hearts si sta avvicinando sempre di più a superare la soglia del “videoludico”, procedendo a passi spediti verso l’annuncio della serie targata Disney+, il servizio in abbonamento della casa di Topolino. Non sono arrivate conferme ufficiali, ma alcune personalità note danno vicinissimo l’annuncio.

Skyler Shuler di The DisInsider e Jeremy Conrad, due insider Disney e Marvel molto conosciuti e affidabili, hanno di fatto preparato il terreno alla serie. Nello specifico, Shuler ha diramato anche una serie di dettagli su ciò che ci aspetta:

A questo punto, l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare da un momento all’altro, garantendo al servizio una serie che sicuramente verrà attesa da milioni di fan in tutto il mondo. Intanto, vi ricordiamo che sono in lavorazione due nuovi giochi della saga di Square Enix.

Been tagged in Jeremys post (which is true), so here’s what I know:

-Kingdom Hearts will be a Disney+ series, not a movie.

-It’s animated (CG)

-Disney VO actors are expected to reprise their roles (Jim Cummings, Bill Farmer, Tony Anselmo)

All I know. https://t.co/UTFGqXtSP6

— Skyler Shuler (@SkylerShuler) May 26, 2020