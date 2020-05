Labyrinth: il sequel sarà diretto da Scott Derrickson

Labyrinth (Labyrinth – Dove tutto è possibile) è un noto lungometraggio fantasy del 1986 scritto da Terry Jones (E… ora qualcosa di completamente diverso, Erik il vichingo) che apparteneva al gruppo comico dei Monty Python, diretto da Jim Henson, famoso per essere l’inventore dei Muppet e il burattinaio di alcuni di essi. L’opera vede come protagonista Sarah (una giovane Jennifer Connelly), una quindicenne figlia di genitori separati, che inizia un percorso immaginario in un tortuoso labirinto. Tra i personaggi più noti della realizzazione vi è Janeth il re dei Goblin, interpretato da un inedito David Bowie, che ha curato anche le musiche dell’opera. Una pellicola così particolare che a quanto pare, sarà seguita con certezza da un altro capitolo.

Labyrinth: le novità sul seguito

La testata Deadline ha infatti riportato la notizia ufficiale che il sequel sarà diretto da Scott Derrickson, regista del primo cinecomic di Doctor Strange (che vorrebbe dirigere anche un film su Constantine). Non ci sono altre informazioni riguardanti il progetto e sicuramente la mancanza di Bowie inciderà in maniera diretta su questo inedito ritorno di cui siamo molto curiosi di saperne di più. Rimanete sintonizzati nella sezione Movies del sito per avere ulteriori aggiornamenti riguardo il lungometraggio in questione.