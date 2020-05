Legends of Tomorrow: ecco il teaser dell’episodio finale della quinta stagione

Legends of Tomorrow è una serie televisiva statunitense creata da Greg Berlanti, Marc Guggenheim e Andrew Kreisberg, che fa parte dell’Arrowverse come Supergirl, Arrow, The Flash e altri prodotti di casa Detective Comics. La realizzazione, attualmente in programmazione negli USA, è arrivata alla quinta stagione e da qualche ora abbiamo avuto un’anticipazione dell’ultima puntata.

Legends of Tomorrow: pubblicato un video inedito

Difatti, sul canale YouTube ufficiale di Emerald City Video, è stato rilasciato un breve teaser trailer dell’episodio finale, chiamato “Swan Thong” che sarà disponibile dal 2 giugno 2020. In attesa dell’arrivo della puntata, vi lasciamo al filmato in questione, che trovate qui sotto.