Suicide Squad: James Gunn supporta l’Ayer cut

Suicide Squad è il film di David Ayer del 2016 che come vi abbiamo anticipato recentemente, potrebbe essere riproposto al cinema o su una piattaforma streaming con un cut particolare (come successo con Justice League di Zack Snyder) dove sono presenti le scelte proprie del filmaker, tagliate dalla produzione per svariati motivi.

Suicide Squad: un aiuto notevole

Ebbene, l’idea di Ayer è stata supportata nelle ultime ore dal regista che curerà il secondo capitolo di Suicide Squad, ovvero James Gunn, conosciuto per essere l’autore dietro Guardiani della Galassia della Marvel (come mostrato da Comic Book). L’artista, con l’hashtag #ReleasetheAyerCut su Twitter, ha manifestato il suo interesse nell’aiutare il suo collega. E voi cosa ne pensate dell’iniziativa? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.