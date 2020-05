Uomini che odiano le donne: in programma una serie reboot da parte di Amazon

Uomini che odiano le donne è un noto romanzo di Stieg Larsson che ha dato inizio alla saga di Millenium, che ha portato sul grande schermo diverse opere cinematografiche della serie, con la versione più conosciuta che è quella del 2011 diretta da David Fincher con Daniel Craig e Rooney Mara. Dopo l’uscita di Millenium – Quello che non uccide (The Girl in the Spider’s Web), sequel del lungometraggio di Fincher, presentato alla Festa del Cinema di Roma del 2018, attualmente è in lavorazione un altro prodotto legato al franchise.

Uomini che odiano le donne: il progetto

Difatti, come comunicato dal sito Variety, Amazon sta lavorando ad una serie completamente originale ispirata alla collana di romanzi, che vedrà sempre come protagonista Lisbeth Salander, ma questa volta coinvolta in situazioni inedite, con personaggi totalmente nuovi. Rimanete sintonizzati per avere altri aggiornamenti in merito.