Famitsu: grosso scoop per il 4 Giugno

Durante la sua ultima live in streaming tenuta sul suo canale Youtube, il giornalista Giapponese Zenji Nishikawa, specializzato nel settore tech, ha dichiarato di avere un enorme scoop, talmente grande da essere paragonato per importanza ai livelli dell’articolo pubblicato da Wired su Playstation 5. Lo scoop sarebbe previsto per il 4 Giugno e uscirà sul numero di Famitsu previsto per quella settimana.

Nishikawa ha una rubrica di tecnologia digitale regolare nella rivista chiamata “Conversazione complicata sui videogiochi“(“Complicated Conversation About Games”), e sul suo articolo del 4 Giugno si dice già che sarà un vero e proprio terremoto per tutto il mondo del gaming. Il commento di Nishikawa durante la diretta è stato il seguente:

La mia rubrica nel numero di Famitsu della prossima settimana è folle. Ho avuto un enorme scoop … Si tratta di un articolo in anteprima mondiale. E un’esclusiva. Potrebbe non essere Nikkei o Weekly Bunshun, ma se vuoi sapere se si tratta davvero di qualcosa di così grande… lo è! È uno scoop a proposito una società di giochi che tutti amano. Uno scoop folle. L’anno scorso, Wired ha ottenuto la storia esclusiva su PlayStation 5, giusto? Altri media no. Siamo agli stessi livelli. Ho intervistato il personale esecutivo e tecnico di una certa azienda, è stato davvero incredibile…davvero, è una rivoluzione. Sarà su Famitsu giovedì prossimo. Ho già inviato il mio manoscritto, quindi le prove sono state fatte ora. È uno scoop a un livello tale che quando la storia verrà pubblicata, altri media faranno storie con l’azienda tipo: “Perché non la avete fatta coprire a noi?” Forse la gente dirà: “Chi è stato il primo a sapere quella storia?” “È stato Zenji Nishikawa, giusto?” È uno scoop importante quanto lo scoop di PlayStation 5. Volevo solo dirlo in anticipo. Non posso dire [nient’altro] qui, ma per me va bene stuzzicarlo (ride). Mi è stato detto che va bene farlo in varie riunioni. Si parla di in altri posti. Solo non dai media. Legherà l’industria dei giochi.

Successivamente, secondo quanto riferito, Nishikawa si è lasciato sfuggire che lo scoop è legato a SEGA. Tuttavia, non sembrava imbarazzato da questo piccolo errore: il giornalista ha infatti risposto: “Ho detto SEGA? Quindi è SEGA “. Ha anche detto però che non si tratta del Dreamcast 2.

Sebbene non possiamo essere certi di ciò che Nishikawa abbia dichiarato soprattutto a proposito di SEGA, il 3 giugno cadrà comunque il 60 °anniversario del gigante giapponese, il che significa che potrebbero esserci alcune notizie in quella data: anche la stessa società ha iniziato la sua campagna promozionale per il 60 ° anniversario a marzo. Vi rimandiamo quindi a successivi aggiornamenti.