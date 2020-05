Wasteland 3: oltre 40 minuti di gameplay

Quello ancora in corso è forse l’anno più complicato, come se non se ne vedevano da un bel po’: a rendere meno pesante questa situazione forse il fatto di essere tutti sulla stessa barca, e che forse (ma forse) stiamo cominciando a vedere uno spiraglio di luce alla fine del tunnel. Inoltre, non essendo ancora del tutto arrivati ad uno scenario post-apocalittico, possiamo ancora goderci delle ottime opere videoludiche, come l’ultimo Wasteland 3, di cui possiamo intanto gustarci ben 40 minuti di gameplay.

Un regalo, quello di Game Informer, decisamente gradito. Il video ci mostra contenuti più o meno nuovi, ma che sicuramente non vedremo nelle espansioni previste per il titolo. E’ presente una piccola componente narrativa, per cui se non siete interessati a questo aspetto vi basterà selezionare il mute, ma vi consigliamo caldamente di farlo.

Questo video è solo l’ultimo di una serie di contenuti multimediali realizzati esclusivamente per il gioco, fra i quali possiamo annoverare i Dev Diaries. Noi come sempre vi lasciamo il video qui in basso, e vi ricordiamo che Wasteland 3 sarà disponibile a partire dal 28 Agosto per PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam e GOG.