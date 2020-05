Samurai Shodown in arrivo su PC

Samurai Shodown, il nuovo titolo di SKN che si presenta come un follow up della saga cominciata nel 2019, arriverà su PC l’11 di Giugno: al prezzo originale di 49,99 dollari potrà essere applicato un piccolo sconto pari al 10% tramite l’effettuo del pre ordine. Sarà inoltre possibile ritirare entrambi i Season Pass al prezzo di 19,99 dollari ciascuno. Precisiamo però che la versione per PC verrà rilasciata per Epic Games Store, e non su Steam.

Samurai Shodown potrebbe avere nuovi effetti grafici, ma il gameplay è ancora molto vecchio stile. Le battaglie possono terminare con pochi fendenti di spada, e i nemici possono essere disarmati. Per quanto riguarda la storiyline, si svolge un anno dopo il primo gioco, il che strizza decisamente un occhio ai fan della serie.

Nel frattempo, potete leggere la recensione del primo capitolo qui. Noi vi ricordiamo inoltre che Samurai Shodown è disponibile per Xbox One, Playstation 4, PC, Nintendo Switch e Google Stadia.