Pokémon GO: Reshiram è ora disponibile nei Raid

Reshiram, il leggendario Pokémon Bianco Verità, è approdato nei Raid a 5 stelle di Pokémon GO. L’annuncio è arrivato dai canali ufficiali di The Pokémon Company e Niantic, che hanno svelato l’arrivo del mostriciattolo di tipo Drago e Fuoco. I Raid sono cominciati martedì 26 maggio alle 13:00 (PDT) e si concluderanno martedì 16 giugno alla stessa ora.

In occasione dell’apertura dei Raid a 5 stelle, The Pokémon Company ha voluto dare alcuni consigli agli allenatori che vorranno affrontare la sfida e tentare il tutto per tutto pur di catturare il Pokémon leggendario: “Reshiram sarà pure forte, ma ha anche delle debolezze. Prepara i tuoi migliori Pokémon che conoscono mosse di tipo Terra, Roccia e Drago, la lotta è alle porte! Per mettere in carreggiata la tua squadra prima di sfidare questo Pokémon leggendario, dai un’occhiata ai nostri consigli su come affrontare i raid di Pokémon GO. Buon divertimento e buona fortuna!”

Nonostante i problemi collegati alla quarantena, Niantic non si è mai fermata ad aggiornare la sua app. In attesa di novità sulle altre creature leggendarie della regione di Unima, già mostrate nei materiali pubblicitari di Pokémon GO, vi ricordiamo che Reshiram apparirà nei Raid a 5 stelle fino a martedì 16 giugno alle 13:00 (PTD).