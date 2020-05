Street Fighter V Champion Edition: nuove news in arrivo

Tra tutti i giochi che stanno ricevendo importanti annunci in questi giorni troviamo anche il titolo della Capcom, Street Fighter V: Champion Edition (qui la nostra recensione). Il team di sviluppo ha recentemente aggiunto alcune modifiche del netcode malgrado siano ormai vicini al lancio del gioco, e su twitter hanno promesso alcune eccitanti notizie in arrivo in giornata.

L’annuncio sarà attivo alle 8:00 PDT su Capcom Unity e sicuramente vi terremo aggiornati sulle novità che verranno annunciate. Cosa potrebbe essere? Nuovi combattenti inseriti in un nuovo Season Pass? Altre modifiche al netcode? Una versione Xbox One, finalmente, o una versione per Nintendo Switch? Non siamo davvero sicuri, ma considerando che il gioco base è ancora supportato dopo più di quattro anni, dovrebbe essere interessante.

Street Fighter V: Champion Edition è attualmente disponibile per PS4 e PC, contiene tutti i combattenti e gli aggiornamenti rilasciati finora, insieme a quasi tutti i DLC cosmetici.

“Vivi l’emozione di un combattimento testa a testa in Street Fighter V! Scegli tra 16 personaggi iconici, ciascuno con la propria storia personale e sfide di allenamento uniche, poi lotta contro gli amici online e offline grazie a un’ampia varietà di opzioni di combattimento. Guadagna Fight Money nei match classifica, gioca per puro svago in quelli casuali oppure invita gli amici in una sala dei combattimenti per stabilire chi è il miglior lottatore!”