Mafia III Definitive Edition: rimosso supporto per Xbox One X e Playstation 4 Pro

Dando un’occhiata alle ultime uscite, sembra che la parola “Definitive” nel mondo del gaming non abbia più quel significato di garanzia di qualità che aveva prima: la 2K Games ha recentemente pubblicato le ultime versioni di Mafia II e Mafia III Definitive Edition, e a quanto pare entrambe presentano non pochi problemi.

Per quanto riguarda il secondo capitolo, quello che traspare è che ci sia stato solamente un pigro accumulo di texture venduto poi come remaster, mentre il terzo capitolo appare semplicemente come una re-release dello stesso titolo, che aggiunge davvero poco a quella che era la sua prima versione.

Come riportato inoltre da Eurogamer, coloro che erano in possesso della versione base del gioco hanno notato l’ abbandono di alcune funzionalità dopo l’installazione della patch Definitive Edition da 10 GB. Più specificamente, il gioco ha perso il supporto per Playstation 4 Pro e Xbox One X: se prima girava con una risoluzione di 1440p e 1728p rispettivamente sulle due console, ora gira a un 900p su entrambe, rendendo pressoché inutile il supporto del 4K.

A quanto sembra comunque, 2K sarebbe già al corrente del problema e sarebbe anzi già al lavoro per cercare di risolverlo il più presto possibile: non ci resta quindi che aspettare e sperare.