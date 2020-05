Hardspace Shipbreaker: ecco il trailer del gameplay

La publisher Focus Home Interactive e lo sviluppatore Blackbird Interactive hanno rilasciato un trailer del gameplay di Hardspace Shipbreaker. Ecco quanto dichiarato dalla Focus Home Interactive riguardo al trailer:

“Dagli strumenti a tua disposizione con i loro migliori casi di utilizzo, al modo in cui puoi guadagnare il massimo da ogni nave in cui vieni inviato per ridurla a pezzi, impara tutto ciò che c’è da sapere per essere un salvatore di astronavi di successo. Pericoli nascosti, preziose registrazioni e la profonda storia di questo nuovissimo e realistico universo fantascientifico sono nascosti all’interno di ogni nave. Man mano che diventerai un cutter esperto, aggiornerai le tue attrezzature e le tue abilità nel percorso per ripagare il tuo debito e crearti una casa nel sistema solare. Naturalmente, ogni errore costa caro, quindi dovrai essere al meglio anche su una piattaforma completamente ristrutturata.”

Come vi avevamo già annunciato in questo articolo, Hardspace Shipbreaker uscirà per PC tramite l’Accesso Anticipato di Steam il 16 giugno, con un lancio completo previsto per PlayStation 4, Xbox One e PC.