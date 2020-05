Assassin’s Creed Valhalla: un ponte tra vecchi e nuovi titoli

La saga di Assassin’s Creed va avanti da quasi 15 anni ad un ritmo di rilascio quasi annuale, con alcuni anni fortunati che hanno visto anche il rilascio di più di un titolo. La Ubisoft ha preferito ultimamente lasciar passare qualche anno tra un titolo l’altro, ed era inevitabile che arrivasse una riorganizzazione per un franchising che è durato così a lungo e con così tanti titoli. Assassin’s Creed Origins è stato assolutamente innovativo dal punto di vista narrativo, tracciando uno stile che rimane invariato fino ad oggi.

Moltissimi fan concordano sul fatto che l’attuale narrativa dei giochi sia andata ben oltre la dinamica Assassin / Templar che ha definito la serie per gran parte della sua esistenza. Origins era un prequel, quindi non abbiamo visto il tradizionale set up di trama costruita per gli inizi degli Assassins, mentre Odyssey ha avuto luogo molto prima che uno di quei gruppi si formasse. Assassin’s Creed Valhalla si svolge allo stesso modo, in un tempo antico prima che quei gruppi si formassero, e come li abbiamo conosciuti nelle storie pre-Origins, ma sembra che la storia trattata cercherà di colmare il divario tra le due narrative.

In un’intervista con la PlayStation Magazine, il regista narrativo Darby McDevitt ha spiegato come il gioco collegherà i due percorsi narrativi su cui la serie si è trovata a viaggiare. Anche se non sembra che Valhalla avrà esattamente Assassins vs Templars della vecchia scuola, dichiara che sarà possibile osservare il ponte che collega The Hidden Order e The Order of the Ancients e i loro equivalenti moderni. Dichiara che i fan riusciranno a fare molte connessioni narrative durante il gioco.

“Sembra davvero che non ci sia un solo momento sprecato in questo gioco, in cui ti senti davvero come se ogni scoperta, ogni scoperta narrativa, avesse una sorta di grande scopo. Piacerà davvero molto a chi è un fan di Assassin’s Creed. Spero che ci siano molti momenti in cui la mascella cade perché arrivi alla conclusione ‘Oh, è così che si collega a quello. Va bene, va bene’ “.

Assassin’s Creed Valhalla verrà rilasciato durante il periodo natalizio per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, PC e Stadia. Potete trovare le ultime news riguardo il nuovo titolo in arrivo sul nostro sito.