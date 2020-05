Age Of Wonders Planetfall Invasions disponibile da ora

La seconda, grande espansione di Triumph Studios per il suo strategy game spaziale è ora disponibile: Age of Wonders Planetfall Invasions introduce lo Shakarn, una nuova fazione violenta che è decisa a conquistare l’inferno (e che usa travestimenti olografici per aggirare i nemici). È stata inoltre aggiunta una nuova razza con i Therian che hanno combinato il loro DNA con quello degli animali.

In termini di missioni della campagna, i giocatori avranno a disposizione due nuove mappe, di cui una vedrà gli Shakarn invadere la Lega dei pianeti. Nuovi eventi mondiali sono stati anche aggiunti sotto forma di catastrofi, come le superstorm, brillamenti solari e persino pirati. I giocatori dovranno inoltre fare i conti con una nuova minaccia a fine partita: i Voidbringers.

Capace di viaggiare tra le dimensioni, i Voidbringer possono inviare numerosi eserciti di volta in volta. Infine, la nuova modalità multiplayer di Conquered Worlds, in cui diversi giocatori devono unirsi per combattere un singolo giocatore con un grande impero.

Vi lasciamo con il trailer della nuova espansione qui sotto, e se vi foste persi la nostra recensione, potete recuperarla qui: