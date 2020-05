Rogue-lite hack-and-slash Skeletal Avenger annunciato su Next Gen

10tons ha annunciato Rogue-lite hack-and-slash Skeletal Avenger per Playstation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, Switch, e PC tramite Steam. Il titolo è stato dato in uscita verso la fine del 2020, per cui ci aspettiamo di vederlo confermato più o meno per le festività natalizie, insieme ad altri titoli previsti più o meno per lo stesso periodo.

Qui una overview del gioco: