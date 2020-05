Epic Chef: ecco il trailer d’annuncio

Team17 ha da poco rilasciato il trailer d’annuncio di Epic Chef, titolo in sviluppo da parte di Infinigon Games. Il gioco in questione è un simulatore in cui il giocatore coprirà il ruolo di Zest, un cuoco pronto a una nuova avventura culinaria in cui raccogliere, creare e cucinare per diventare una leggenda. Il filmato annuncia anche la partnership tra il publisher britannico e il team di sviluppo spagnolo, così come il sito ufficiale.

L’uscita del gioco è prevista a breve su PC (via Steam).

Queste le caratteristiche di Epic Chef:

Cucina piatti prelibati!

La creazione dinamica di ricette ti consente di sperimentare migliaia di combinazioni di ingredienti diversi per creare un menu unico di prelibatezze deliziose.

Battaglie tra chef!

Sfida gli chef rivali in epici scontri per stabilire chi è il re dei fornelli! I piatti sono valutati in base a numerosi criteri e ogni giudice ha gusti diversi, per garantire battaglie sempre nuove.

Chilometro zero!

Abbraccia la vita contadina coltivando frutta e verdura e allevando ogni sorta di animale, dalle mucche agli unicorni! Al contempo, ristruttura e personalizza la tua decadente (e probabilmente infestata) dimora.

Ingegno in cucina!

Uno chef è la somma dei suoi utensili. Raccogli risorse per creare attrezzi specializzati, poi usali per lavorare gli ingredienti o persino crearne di nuovi per le tue ricette!

Esplora Ambrosia!

Esplora liberamente la città e tutto quello che ha da offrire. Visita luoghi come la taverna o il centro benessere, poi dedicati alla pesca. Incontra gli abitanti e conquista i loro cuori a colpi di piatti gourmet.

Una storia di passioni

Scopri una storia piena di humour, con un eclettico cast di personaggi immersi in un mondo ispirato alle opere di Terry Pratchett.