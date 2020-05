Dragon Quest Dai La grande Avventura: annunciati tre giochi

Qualche giorno fa vi avevamo parlato della livestream di oggi 27 maggio da parte della rivista giapponese VJump, relativa a Dragon Quest: Dai no Daibouken. Ebbene, oggi in quella diretta, sono stati annunciati da Square Enix ben tre nuovi giochi basati sul manga arrivato qui in Italia con il nome di Dai-La Grande Avventura, e che debuttò in Giappone sulla rivista Weekly Shonen Jump nel 1986. I titoli sono stati svelati direttamente dal producer Ryutaro Ichimura. Questo è il logo del progetto.

Il primo gioco è Dragon Quest: The Adventure of Dai – Tamashi no Kizuna (Bonds of the Soul). Un RPG in sviluppo da parte di DeNA che arriverà nel 2021 su dispositivi iOS e Android.

Qui sotto potete vedere il trailer.

Il secondo è un card arcade game arcade di Takara Tomy dal nome Dragon Quest: The Adventure of Dai – Xross Blade in arrivo in Giappone quest’anno.

Qui sotto il trailer.

Il terzo gioco è Dragon Quest: The Adventure of Dai – Infinity Strash, un action JRPG per console in arrivo 2021. Le piattaforme per questo titolo non sono state annunciate, ma potete vedere il trailer qui sotto.

Tra l’altro, oggi è una data con un significato speciale, in quanto è il 34 ° anniversario della pubblicazione dell’originale Dragon Quest, il 27 maggio 1986.

Il progetto è in realtà abbinato ad una serie anime che andrà in onda da ottobre 2020 su TV Tokyo. Qui sotto si può vedere come sarà il design del personaggio di Dai.