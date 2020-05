PlayStation 5 sarà rivelata nella giornata del 3 giugno?

Continuano ad arrivare numerosi rumor e indiscrezioni sulla data di presentazione ufficiale di PlayStation 5, la console next-gen targata Sony Interactive Entertainment, molto attesa dai giocatori a fine dell’anno in corso. Ebbene, recentemente sono arrivate alcune informazioni direttamente da Jason Schreier e Takashi Mochizuki nella pagine di Bloomberg, rivelando che la macchina next-gen verrà mostrata ufficialmente al pubblico nella giornata del 3 giugno.

Ecco le parole dell’ex giornalista di Kotaku:

L’evento virtuale potrebbe svolgersi il 3 giugno, anche se alcuni hanno anche avvertito che i piani sono in corso e che la data potrebbe cambiare. Altri eventi per PlayStation 5 potrebbero seguire nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, e Sony non è tenuta a rivelare ogni dettaglio essenziale della console durante la sua prima presentazione.

In aggiunta, è anche intervenuto Jeff Grubb sulle pagine di Venture Beat:

Allora, cosa mostrerà Sony la prossima settimana? Si aspetta che si concentri su ciò che è possibile nei giochi di prossima generazione con la PlayStation 5. L’azienda sembra consapevole del contraccolpo che Microsoft ha dovuto affrontare per il suo primo evento Xbox 20/20. I fan non sono stati contenti della mancanza di gameplay a quella presentazione. In risposta, Sony vuole affidarsi ai giochi PS5 che funzionano su hardware reale.

Anche se il reveal del 3 giugno dovrebbe fornire il miglior aspetto possibile della PS5, non aspettatevi che Sony dia ogni dettaglio del suo sistema di prossima generazione. L’azienda potrebbe trattenere il prezzo e i tempi di rilascio per un’altra data. Il prezzo della PS5 è ancora particolarmente soggetto a fluttuazioni. Sony vuole lanciare a un prezzo competitivo, ma non vuole anche subire perdite sull’hardware.

Insomma, sembrerebbe che PlayStation 5 stia per essere rivelata. Intanto, noi vi consigliamo di prendere il tutto con le dovute precauzione data la natura stessa della notizia in questione.

Scoop with @6d6f636869 – Sony is planning a PlayStation 5 game reveal event for next Wednesday, June 3.

Gotta include the now-standard caveat that plans can change abruptly during a pandemic, but this date is more firm than previous rumors https://t.co/imptQiw5Kp

