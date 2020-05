SpongeBob SquarePants Battle For Bikini Bottom – Rehydrated: nuovo trailer sui doppiaggi

THQ Nordic e Purple Lamp Studios hanno rilasciato un nuovo trailer (o meglio, una nuova lista di trailer dovremmo dire) per SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom – Rehydrated facendoci scoprire i vari doppiaggi per le diverse edizioni del titolo multipiattaforma. Vi ricordiamo nel frattempo che l’ultima opera di THQ Nordic vedrà la luce tra meno di un mese, il 23 Giugno su PC (tramite Steam), Xbox One, Nintendo Switch e Playstation 4. Qui sotto, il trailer per la lingua italiana: