System Shock: il remake riceve una demo per PC

Finalmente, i ragazzi di Nightdive Studios si sono fatti sentire con il remake di System Shock classico thriller del ’94 in chiave sci-fi e con buone nuove. Il titolo difatti ha appena ricevuto una demo per la sua versione alpha, disponibile su GOG e Steam. Per festeggiare la release della demo, il CEO di Nightdive Studios, Stephen Kick ha tenuto un live streaming della demo stessa seguita poi da una sessione di Q&A di 30 minuti sul canale Twitch Shacknews. Qui sotto, una panoramica della demo da GOG:

Dopo due decadi, Nightdive Studios sta ricreando l’originale System Shock. Sarà una nuova produzione ma fedele all’originale, mantenendo tutto ciò che avete amato dandogli un look da tripla A moderno. Questa demo vi darà un breve assaggio del gioco. Si tenga a mente che questo è il prodotto finale. Con l’aiuto dei membri originali del team, inclusa la voce originale di SHODAN, Terri Brosius, Citadel Station non è mai stata più immersiva o terrificante!