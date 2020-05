The Last of Us Part II: esplorazione, ambientazione e combattimento sono i protagonisti del nuovo gameplay

Il Game Director di Naughty Dog, Neil Druckmann, ha mostrato attraverso uno State of Play The Last of Us Part II, titolo che arriverà sugli scaffali dei negozi a partire dalla giornata del 19 giugno in esclusiva su PlayStation 4. Come spiegato da Druckmann, la storia inizierà diversi anni dopo dagli eventi del precedente capitolo, in cui si vede una Ellie più giovane, matura e allo stesso tempo violenta.

Dopo aver spiegato alcuni dettagli legati alla storyline principale della produzione, Naughty Dog ha mostrato ai giocatori diverse ambientazioni: da quelle innevate fino ad arrivare a quelle primaverili. Inoltre, gli sviluppatori hanno voluto focalizzarsi anche sull’esplorazione presente all’interno di The Last of Us Part II, grazie al quale abbiamo potuto vedere diverse sezioni con Ellie a cavallo ed anche quelle sulla barca.

Come se non bastasse, Naughty Dog ha anche mostrato agli spettatori dello State of Play alcune fasi stealth miste al combattimento, dove possiamo vedere Ellie che neutralizza le minacce che si intromettono nel suo cammino senza esitazione. In conclusione, ci tenevamo a ricordarvi che la nostra recensione sarà online sul sito quando scadrà l’embargo della review.