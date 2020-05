Marvel’s Avengers: il co-op verrà mostrato in streaming a giugno

Marvel’s Avengers ha ricevuto nel corso degli scorsi mesi (e anche di recente) una serie di dettagli legati ai Vendicatori utilizzabili nel gioco e alla struttura del gameplay, limitandosi però al solo gameplay single player. La componente cooperativa però è stata un po’ snobbata dal team di sviluppo Crystal Dynamics e da Square Enix. Questa mancanza però verrà colmata il prossimo mese.

Tramite una diretta streaming chiamata “War Table” che si terrà il 24 giugno verrà finalmente presentato il tanto atteso gameplay co-op, che permetterà a più utenti di unire le forze e combattere i nemici utilizzando i propri eroi preferiti. Inoltre, l’emergenza Coronavirus non modificherà i piani di pubblicazione, con il gioco che dunque resta atteso per il 4 settembre 2020 su PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia. Ovviamente, noi di GamesVillage seguiremo anche questo evento!

We’ve reassembled at home and are working to finish our mission. We can’t wait to show you new gameplay and co-op in our first Marvel's Avengers WAR TABLE stream on June 24! #Reassemble pic.twitter.com/fi4DxuYwZk

— Marvel's Avengers (@PlayAvengers) May 27, 2020