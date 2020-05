Doritos e Twitch Rivals Partner per la serie di tornei comunitari Streamer

Twitch Rivals e Doritos, hanno lanciato una nuova serie di tornei che offrirà agli aspiranti streamer la possibilità di vincere premi in denaro e una “fornitura annuale di Doritos da Amazon”. La serie Doritos Disruptor alimentata da Twitch Rivals sarà composta da 10 eventi sviluppati in collaborazione con cinque streamer di alto profilo (ognuno dei quali ospiterà due tornei). La serie coprirà più titoli in diversi generi di gioco, con i dettagli completi che verranno rivelati in un secondo momento.

I primi due eventi saranno ospitati dallo streamer di Call of Duty: Warzone, Tyler “TeePee” Polchow sul suo canale Twitch. Doritos e Twitch Rivals offriranno un montepremi di $ 10.000 e una fornitura annuale di Doritos come premio per gli eventi.

Doritos è diventato partner commerciale ufficiale il mese scorso, unendosi a marchi come MTN, DEW, AMP, GAME FUEL e la US National National Guard .