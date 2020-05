Guardiani della Galassia: il terzo film doveva arrivare a maggio 2021

Guardiani della Galassia è sicuramente uno dei franchise del Marvel Cinematic Universe più famosi e riusciti dell’intero parco titoli supereroistico. Il terzo capitolo, come vi abbiamo già annunciato da parecchio tempo, sarà diretto e scritto dal noto James Gunn, che si è occupato anche dei film precedenti riservati agli Avengers galattici. Ebbene, mentre attendiamo informazioni aggiuntive sulla realizzazione, lo stesso filmaker ha condiviso un curioso dettaglio sul progetto.

Difatti, Gunn ha parlato della data di uscita inizialmente prevista per il prodotto che doveva arrivare in questo periodo qui, a maggio 2021, anche se chiaramente ci sono stati spostamenti, rallentamenti e il Covid-19 ha contribuito a rimandare ulteriormente le cose. E voi cosa ne pensate? Avreste preferito vederlo ora in sala? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto al nostro articolo.

Original date for the release of Vol 3 was going to be May of this year – we would have been delayed because of coronavirus. God works in mysterious ways. https://t.co/Vu2zu6GtJC

— James Gunn (@JamesGunn) May 26, 2020