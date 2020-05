Us: arriva il romanzo di Michele Cocchi dedicato al fenomeno degli hikikomori

Us, il nuovo romanzo scritto da Michele Cocchi e pubblicato da Fandango Libri, è approdato ufficialmente in tutte le librerie italiane. Cocchi, già noto per “Tutto sarebbe tornato a posto” – finalista come libro dell’anno di Fahrenheit – e “La casa dei bambini”, che ha vinto la XXXVII° edizione del Premio Comisso, è tornato con un romanzo che vuole affrontare la delicata questione degli hikikomori, raccontando la storia di Tommaso, un ragazzo di 16 anni che ha deciso di isolarsi dalla vita di tutti i giorni per connettersi nel mondo virtuale di Us, un videogioco che impegna un gruppo di giocatori in 100 campagne da affrontare nel corso di un anno; una al giorno, così dicono le regole.

Tommaso diventa quindi Logan nel mondo virtuale, finendo per giocare insieme ad altri due avatar: Rin e Hud. I tre non possono parlarsi, le regole del gioco sono rigide, ma finiscono comunque per diventare buoni amici. Eppure il mondo di Us non è un paradisiaco MMO, né un mondo nel quale potersi rifugiare: “Us ogni giorno propone loro una missione “storica”, ogni giorno li mette dalla parte delle vittime o dei carnefici, dalla parte delle Farc in Colombia, dei nazisti in Germania, di Mandela in Sudafrica, ogni giorno devono capire come arrivare alla fine avendo sotto gli occhi i massacri del ’900. Ogni giorno avranno qualcuno da salvare e qualcuno da eliminare. La Storia però può essere feroce e comportarsi da eroi non sempre è possibile, ammesso che eroe sia chi esegue gli ordini“.

Vi lasciamo alla pagina ufficiale di Fandango Libri, ricordandovi che Us è ora disponibile in tutte le librerie italiane.