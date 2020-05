TeamSpeak nominato partner ufficiale di Broadcast Communications

Activision Blizzard Esports ha stretto una partnership con TeamSpeak come fornitore ufficiale di comunicazioni broadcast per la Call of Duty League (CDL). La lega integrerà la piattaforma di comunicazione in-game di TeamSpeak per le partite giocate durante la stagione 2023.

I termini finanziari dell’accordo non sono stati resi noti.

Come parte della partnership, i due collaboreranno a un programma di marketing digitale globale, con sponsorizzazioni di marchi sociali e online e campagne comunitarie. Inoltre, quando gli eventi live in famiglia tornano, i fan di CDL vedranno attivazioni sul posto e concorsi a premi in cui le persone avranno la possibilità di vincere biglietti per eventi League e premi CDL.

La tecnologia di TeamSpeak è già utilizzata per tutte le comunicazioni di produzione della Call of Duty League.