Fnatic e OnePlus collaborano con i professionisti del cricket indiano

La partnership tra Fnatic e OnePlus è una relazione ben nota nel mondo degli Esport ed entrambe le parti si sono integrate a vicenda nei loro prodotti e servizi esistenti. Ad esempio, nei telefoni OnePus, la modalità di gioco è contrassegnata come “Modalità Fnatic”. La maglia della squadra 2020 per Fnatic nel frattempo, presenta il logo OnePlus nella parte anteriore e centrale.

Mentre Fnatic è stato coinvolto in giochi mobili in passato, il suo roster PUBG MOBILE è il più popolare in termini di seguito. Ad esempio, il suo giocatore di punta, Tanmay “ScoutOP” Singh, è il giocatore professionista più seguito per Fnatic sui social media con oltre 1 milione di follower su YouTube e Instagram . L’ingresso di Fnatic in India con l’annuncio di un elenco PUBG MOBILE ha aiutato il marchio a guadagnare popolarità tra la comunità indiana di Esport.

Di recente, l’organizzazione ha annunciato che PUBG MOBILE Pro League South Asia sarà l’ultimo torneo per il suo attuale elenco e che annuncerà una squadra rinnovata nei prossimi mesi. Nonostante debba lasciare andare alcuni dei suoi giocatori, l’organizzazione ha chiarito una cosa in modo abbondante: è impegnata in India e nella comunità PUBG MOBILE . Il 21 maggio, Fnatic ha annunciato un’iniziativa con alcune delle più grandi personalità dello sport in India in collaborazione con OnePlus.

Nimish” Nemo “Raut, leader di Fnatic India, ha dichiarato:

Fnatic è molto coinvolto nella trasmissione e nel concetto dell’evento ed era qualcosa che sia Fnatic che OnePlus volevano fare insieme. Entrambe le squadre hanno lavorato molto duramente per mettere insieme e mettere in atto questa attivazione durante questo periodo difficile per il marchio.

Questo evento, noto come Domin8, vedrà Singh e un creatore di contenuti indiani che è stato firmato da Fnatic, Luv “Godnixon Gaming” Sharma, prendere parte a un concorso PUBG MOBILE . Il torneo includerà anche quattro grandi nomi del mondo del cricket, vale a dire i giocatori Yuzvendra Chahal, KL Rahul, Shreyas Iyer e Smriti Mandhana, che hanno rappresentato l’India a livello internazionale e hanno seguito milioni.

L’evento presenta anche il più grande streamer PUBG MOBILE dell’India , Aaditya “Dynamo Gaming” Sawant, che vanta 7 milioni di abbonati su YouTube insieme all’attore / influencer Ahsaas Channa, che faceva anche parte del cast di una serie web creata da PUBG MOBILE India per il suo pubblico. L’evento mette a confronto persone famose contro queste celebrità in tre partite, con i migliori giocatori che ricevono il prodotto di punta di OnePlus.

Raut afferma:

OnePlus è ovviamente un partner globale per Fnatic e PUBG MOBILE svolge un ruolo fondamentale nel portare avanti la partnership. L’attivazione è qualcosa che non faceva parte dell’accordo originale ma qualcosa che entrambe le parti pensavano potesse aiutare a rafforzare e attivare il mercato indiano e il pubblico mobile indiano. C’è stata una sorta di rinegoziazione in termini di numero di titoli mobili e di come attiveremo OnePlus nel territorio indiano e vedrete molte più cose sia da Fnatic che da OnePlus in futuro.

La popolarità di PUBG MOBILE in India ha permesso a Fnatic e OnePlus di esplorare il mercato in modo nuovo. Consente inoltre a OnePlus un canale diretto per raggiungere il pubblico di giochi mobile, cosa a cui gli altri team di Fnatic potrebbero non avere accesso. Quindi cosa riserva il futuro per la regione e il partenariato, secondo Raut?