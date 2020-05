Call Of Duty Warzone: Season 4 prevista per il 3 Giugno con un ritorno speciale

I rumors sul nuovo titolo della serie di Call Of Duty nel 2020 stanno diventando davvero insistenti, ma per fortuna Activision ci sta dando parecchio materiale col quale tenerci impegnati: la Season 4 di Call Of Duty Warzone è stata infatti confermata per il 3 Giugno, ma le novità non si fermano a questa notizia.

Come avevamo già anticipato qualche giorno fa, la Season 4 vedrà il ritorno di uno dei personaggi più amati di sempre dell’intera saga: il Capitano Price, character chiave della serie di Modern Warfare. Come sempre, ulteriori dettagli arriveranno con il Battle Pass, per cui non ci resta che attendere.

Vi ricordiamo che Call of Duty Modern Warfare e Warzone sono ora disponibili per PlayStation 4, Xbox One e PC. Noi per ora vi lasciamo col trailer ideato per la quarta stagione: