Darkest Dungeons The Butcher’s Circus in uscita oggi, annunciato Free Weekend

Il Red Hook Studio ha annunciato che Darkest Dungeons riceverà un ulteriore update durante la giornata di oggi, che tra l’altro introdurrà un combattimento in PvP per punire il dungeon crawler. Il titolo della nuova espansione sarà The Butcher’s Circus, e consentirà ai giocatori di creare dei team che potranno scontrarsi uno contro l’altro per la conquista di nuovi banner e componenti vari. Tutto ciò sarà separato dalla storyline principale, quindi il rischio di una morte definitiva è tranquillamente da scartare.

Altre differenze includono statistiche fisse e l’impossibilità di aggiornare l’equipaggiamento. In cambio però, lo Stress può essere inflitto ai giocatori nemici durante il combattimento, il che aggiunge nuove sfaccettature alle tattiche di battaglia. Si potranno utilizzare i personaggi DLC in PvP, ma bisognerà essere i proprietari del pacchetto DLC corrispondente.

The Butcher’s Circus sarà gratuito e anti-cheat (il che significa che i giocatori possono scegliere di non avere interesse nel PvP). L’aggiornamento sarà disponibile solo per gli utenti Steam, ma vi invitiamo comunque a restare sintonizzati per ulteriori dettagli sulla possibile uscita su console. Nel frattempo, coloro che non hanno mai sperimentato il Darkest Dungeon possono provarlo gratuitamente da domani fino al 1 giugno. Il gioco base sarà anche in vendita con uno sconto del 75%.