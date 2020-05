Street Fighter V Champion Edition: ecco i contenuti dell’ultima stagione

Dall’annuncio dell’ultima stagione di Street Fighter V Champion Edition, le aspettative hanno cominciato a farsi molto alte, specialmente per il sentimento comune che indica che la serie sia pressoché finita. Invece, ancora una volta Capcom ha deciso di spiazzare l’audience annunciando un nuovo Season Pass, per la precisione il quinto. Ma le sorprese non si fermano qui.

Come annunciato direttamente dal blog dell’azienda, il supporto e gli aggiornamenti alla serie continueranno. Questo nuovo pass conterrà la bellezza di 5 nuovi personaggi, insieme a ben 3 nuove arene di gioco. Non ci sono ancora i dettagli che stando alle voci dovrebbero arrivare solo in estate, ma ovviamente vi invitiamo a seguire il blog per non perdervi nulla.

Street Fighter 5 Champion Edition è stato rilasciato all’inizio di quest’anno e ha raccolto tutti i contenuti DLC delle edizioni precedenti (senza però alcuni costumi sponsorizzati, che sono stati eliminati). Si presumeva che sarebbe stata l’ultima, grande edizione di un’altrettanto grande serie, ma a quanto pare Capcom non è ancora pronta a lasciare questa battaglia.