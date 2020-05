Industria: un mystery FPS in stile David Lynch

Il publisher Headup Games e lo sviluppatore Bleakmill hanno annunciato Industria, un mystery sparatutto in prima persona che arriverà per PC tramite Steam nel primo trimestre del 2021. Ispirato da giochi come Half-Life 2 e Portal 2, Industria è descritto come uno sparatutto che tocca argomenti profondi riguardanti il nostro passato e il nostro futuro. Appoggiandosi al lavoro di David Lynch, il gioco è incentrato sulla storia, e mette in discussione la nostra responsabilità scientifica, la natura dei meccanismi interni dell’universo e fino a che punto dovremmo spingerci con l’intelligenza artificiale e gli algoritmi di autoapprendimento.

“Berlino, 9 novembre 1989 – Le strade sono piene di gente. Dopo quattro decenni di divisione, migliaia di automobili viaggiano attraverso il confine interno tedesco. Il muro è finalmente aperto! Allo stesso tempo, un uomo di nome Walter sembra scomparire in una struttura di ricerca segreta vicino a Berlino Est. Il suo messaggio d’addio ti arriva troppo tardi e sei costretto a rintracciarlo. La ricerca di Walter ti porta in profondità nella struttura, proprio nel suo centro dove il tempo sembra essersi fermato. Un oscuro segreto si annida, ben nascosto, dietro la tenda. Alla fine, intuizioni orribili ti fanno immergere sempre più in profondità in un mondo strano, surreale ma familiare.”

Tutti questi temi si fondono in una storia per Nora, una donna alla ricerca della persona amata che costantemente è costretta a confrontarsi con il risultato delle azioni passate di Walter. Ciò si traduce in intense lotte contro un’intelligenza artificiale che, come un cancro sul corpo umano, ha infestato la città con tumori tecnologici collegati tra loro da una rete di cavi tentacolari. Gli scontri emotivi e soprannaturali daranno ai giocatori uno sguardo in un mondo che non dovrebbero comprendere pienamente.