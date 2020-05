Catherine Full Body in arrivo su Switch il 7 Luglio insieme a qualche DLC

Di giochi “strani” ce ne sono parecchi in giro, ma dobbiamo ammettere che vestire i panni di un uomo sul punto di sposarsi che si ritrova al centro di un triangolo d’amore, il tutto mentre abbiamo incubi ricorrenti che ci trasformano in un montone, in un inconfondibile stile anime, è stato abbastanza fuori dagli schemi: tutto questo (e molto altro) è Catherine Full Body.

Ora, dopo l’annuncio arrivato circa un paio di mesi fa, il titolo di Atlus arriva finalmente su Nintendo Switch: dal 7 Luglio sarà infatti finalmente possibile avere una versione portatile di uno dei giochi più controversi dell’anno.

Non solo: il gioco uscirà con tutti i DLC delle precedenti versioni per Playstation 4 e Playstation Vita, oltre a tre nuove voci extra di attrici prese da titoli come Persona e la possibilità di giocare multiplayer su una singola Switch con due joy con (oltre ad una modalità multiplayer che sfrutta una connessione wireless locale, se si possiedono due console Switch). La versione per Playstation Vita non è mai stata rilasciata al di fuori del Giappone, quindi stiamo di fatto parlando della prima versione portatile del gioco a livello internazionale.