Xbox Series X: retrocompatibilità per migliaia di giochi, parla Microsoft

La Microsoft ha deciso di affrontare l’argomento della retrocompatibilità dell‘Xbox Series X con le generazioni precedenti, vista l’imminente uscita della nuova console.

Nella giornata di oggi, Jason Ronald, Partner Director of Program Management dell’Xbox Platform Team, ha svelato su Xbox Wire ulteriori dettagli sul viaggio intrapreso dal team di Xbox per rendere l’Xbox Series X la console più compatibile di sempre, ed ha anche mostrato come aggiungere rapidamente il ray-tracing e convertire giochi come Gears 5 sulla console. Ci si può quindi aspettare che migliaia di giochi, che vanno dalla Xbox originale alla Xbox 360 e Xbox One, siano compatibili con la nuova Xbox Series X al momento del lancio.

Secondo Jason Ronald, i titoli compatibili con le versioni precedenti funzioneranno in modo nativo sull’hardware Xbox Series X, con la piena potenza di CPU, GPU e SSD. Nessuna modalità boost, nessun downclocking, ma la piena potenza di Xbox Series X per ogni gioco compatibile con le versioni precedenti.

“Ciò significa che tutti i titoli funzionano alle massime prestazioni per cui sono stati originariamente progettati, molte volte anche prestazioni superiori rispetto ai giochi visti sulla loro piattaforma di lancio originale, con frame rate e rendering più alti e più costanti alla massima risoluzione e qualità visiva . I titoli compatibili con le versioni precedenti vedono anche una significativa riduzione dei tempi di caricamento in-game a causa del notevole balzo in avanti delle prestazioni del nostro SSD NVME personalizzato che alimenta l’Xbox Velocity Architecture”.

Non è tutto però. Utilizzando tecniche come il metodo Heutchy, saremo in grado di vedere risoluzioni migliori fino a 4K, o l’applicazione di filtri anisotropi per migliorare la qualità dell’immagine finale portare questi giochi classici agli standard moderni, meglio che mai. Il supporto HDR può anche essere aggiunto automaticamente ai titoli con impatto zero sulle prestazioni.

“In collaborazione con Xbox Advanced Technology Group, Xbox Series X offre una nuova e innovativa tecnica di ricostruzione HDR che consente alla piattaforma di aggiungere automaticamente supporto HDR ai giochi. Poiché questa tecnica è gestita dalla piattaforma stessa, ci consente di abilitare l’HDR senza impatto sulle prestazioni del gioco e possiamo anche applicarlo a Xbox 360 e ai titoli Xbox originali sviluppati quasi 20 anni fa, molto prima dell’esistenza dell’HDR.”

Alcuni giochi che hanno dimostrato di beneficiare di queste innovazioni includono Halo 5: Guardians e Fusion Frenzy, nessuno dei quali è stato fornito con il supporto HDR al momento del lancio. Infine, Ronald ha spiegato che stanno anche creando nuove classi di innovazioni tra cui la possibilità di raddoppiare la frequenza dei fotogrammi di un set selezionato di titoli da 30 fps a 60 fps o da 60 fps a 120 fps.

Anche se ci si aspetta di sentire altre esclusive Xbox Series X prima del lancio, quanto detto oggi risulta molto allettante. In combinazione con Xbox Game Pass, il servizio di abbonamento di Microsoft che fornisce l’accesso a oltre 100 giochi su console, i consumatori potranno usufruire di una vastissima libreria grazie alla nuova console. Xbox Series X sarà disponibile durante il periodo natalizio, ma è già online la pagina del pre-ordine.