Disintegration: il nuovo video gameplay mostre le modalità multiplayer del titolo

V1 Interactive insieme a Private Division hanno recentemente caricato in rete un nuovo video gameplay dedicato a Disintegration, sparatutto in prima persona arcade che unisce alcuni elementi tattici, che sarà disponibile sugli scaffali dei negozi a partire dalla giornata del 16 giugno su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Ebbene, proprio com’è intuibile dal titolo della clip video, tale filmato si focalizza sulla componente multiplayer della produzione, mostrando alcune delle modalità disponibili nella produzione: Zone Control, Collector e Retrival, in cui i giocatori potranno sfidarsi tra loro per decretare chi tra le due squadre uscirà vittoriosa. Ecco una descrizione dell’opera:

Disintegration è uno sparatutto in prima persona di fantascienza che fonde elementi tattici in tempo reale per creare un’esperienza completamente nuova. Ambientato in un mondo dilaniato dalla carestia, dalle scarse risorse e dal pianeta sull’orlo della distruzione, l’umanità ha sviluppato un processo per sopravvivere alla sua dura realtà noto come Integrazione, in cui un cervello umano viene trasferito in un’armatura robotica. Dal caos che ne deriva, una legione aggressiva e militarista, conosciuta come il Rayonne, prende il controllo e comincia a imporre il processo di integrazione, un tempo facoltativo, al resto dell’umanità per consolidare il proprio potere.