Classifica Famitsu: Animal Crossing sempre testa di serie in Giappone

Famitsu ha pubblicato i suoi dati di vendita di software e hardware di giochi fisici stimati per il Giappone per la settimana dal 18 Maggio 2020 al 24 Maggio 2020. Sul lato software, Animal Crossing New Horizons per Nintendo Switch è rimasto il più venduto con altre 102.553 copie vendute al dettaglio: il titolo conferma quindi un trend che ha dell’incredibile, essendosi fra l’altro confermato in prima posizione anche nel Regno Unito.

Sul lato hardware invece, la famiglia Switch ha venduto 52.557 unità, la famiglia PlayStation 4 ha venduto 3.771 unità e mentre per la 3DS il dato è di 2.084 unità.

Di seguito, vi lasciamo la classifica completa della settimana appena trascorsa:

Software

[NSW] Animal Crossing New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 102,553 (4,582,670) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 11,746 (917,041) [NSW] Splatoon 2 (Bundle Version Included) (Nintendo, 07/21/17) – 10,144 (3,427,383) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 8,974 (2,955,429) [NSW] Minecraft Nintendo Switch Edition (Bundle Version Included) (Microsoft, 06/21/18) – 6,107 (1,393,109) [PS4] Final Fantasy VII Remake (Square Enix, 04/10/20) – 5,902 (914,239) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 5,892 (3,703,810) [NSW] Dr. Kawashima’s Brain Training for Nintendo Switch (Nintendo, 12/27/19) – 5,678 (234,735) [NSW] Super Mario Party (Nintendo, 10/05/18) – 4,830 (1,451,093) [NSW] Pokemon Sword / Shield (The Pokemon Company, 11/15/19) – 4,497 (3,602,252)

Hardware