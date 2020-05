The Last of Us Part II: ecco il nuovo video diario della serie Inside

Come aveva annunciato precedentemente Naughty Dog, l’azienda ha pubblicato un nuovo video della serie Inside dedicato a The Last of Us Part II, titolo che debutterà sugli scaffali dei negozi nella giornata del 19 giugno in esclusiva su PlayStation 4, grazie al quale è stato protagonista allo State of Play di ieri, mostrando diverse novità interessanti legate al gameplay, storia ed ambientazione.

Nonostante il video diario sarebbe dovuto uscire nello stesso giorno dello State of Play incentrato su The Last of Us Part II, con la clip video da poco pubblicata in rete possiamo addentrarci agli aspetti fondamentali della produzione, come la realizzazione dei personaggi e come questi influiscono sulla narrazione stessa della produzione Naughty Dog. Vi ricordiamo che la nostra recensione sarà disponibile sulle nostre pagine a pochi giorni di distanza dal lancio dell’opera con protagonista Ellie.