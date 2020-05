Desperados III: il nuovo trailer è incentrato su Kate O’Hara

Nel corso delle recenti ore, è stato pubblicato da poco un trailer dedicato ad un personaggio presente all’interno di Desperados III, ossia Kate O’Hara. Inoltre, insieme alla clip video in questione è stato pubblicato anche una descrizione generale del character, grazie al quale possiamo conoscere la sua storia e peculiarità:

È di bell’aspetto e picchia duro come un martello! Kate O’Hara è cresciuta nel Colorado rurale, sognando la fama e il glamour delle grandi città. Ma ha imparato fin da subito ad andare d’accordo con il selvaggio West, dove la maggior parte degli uomini non sono veri signori e molto spesso capiscono chiaramente solo il significato di un calcio gioioso nei loro…beh, gioielli di famiglia. Kate può abbattere i suoi nemici ad una distanza ravvicinata – e ha molti modi per entrare nella mischia. Naturalmente, lei ama utilizzare outfit differenti e utilizza il suo fascino travolgente per distrarre gli avversari. E se questi trucchi intelligenti falliscono, si affida al migliore amico di una ragazza: il suo Derringer!

È ora possibile effettuare il pre-order di Desperados III e della Collector’s Edition per PC, PlayStation 4 e Xbox One, allo stesso prezzo della Standard Edition ma solo a tempo limitato. Desperados III è un gioco tattico in tempo reale ambientato in un aspro scenario del selvaggio West. Assumi il controllo di una banda di criminali trasformandoli in un gruppo altamente funzionale di improbabili eroi ed eroine. Le loro forti e variegate personalità, lottano per cooperare, ma alla fine uniscono il loro potenziale per combinare le loro abilità e sfidare un nemico apparentemente superiore. Cacciati da spietati banditi e da corrotti uomini di legge, i Desperados devono ribaltare le sorti di ogni missione.