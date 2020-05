PlayStation Plus: ecco i titoli gratuiti di giugno

La Sony Interactive Entertainment ha annunciato la lineup dei giochi gratuiti per PlayStation Plus di giugno, Call of Duty: WWII della Activision, disponibile già da ora, e Star Wars Battlefront II della Electronic Arts, disponibile dal 2 giugno.

“I membri di PlayStation Plus affrontano una domanda difficile questo mese: preferisci che la tua azione sia in una situazione concreta, o in una galassia molto, molto lontana? Se la risposta è la prima, Sledgehammer Games ti invita a tornare sullo sfondo drammatico della seconda guerra mondiale, quando la serie Call of Duty era tornata alle sue radici. Se preferisci il secondo caso, partecipa alle enormi battaglie di Star Wars attraverso tre diverse epoche e ribellati contro l’Impero o schiaccia la Resistenza in Star Wars Battlefront II. Che tu voglia essere l’eroe, il cattivo o un soldato d’élite, c’è una battaglia di Star Wars per tutti. Indipendentemente dalla scelta che fai, allaccia le cinture: entrambe vantano campagne esplosive guidate dalla trama ed emozionanti modalità multiplayer in cui perderti.”