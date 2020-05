Doom Eternal: l’utlima patch rimuove il sistema Denuvo

Ecco che un altro titolo di grosso calibro fa a meno del discusso sistema anti-cheat Denuvo. Questa volta è il turno della versione PC di Doom Eternal di id Software. Come aveva promesso, la software house ha rimosso il sistema con la patch 1.1,di cui potete leggere i dettagli a questo link. Occhio però, Denuvo smetterà di funzionare sul titolo, ma dovrete disinstallarlo manualmente dal vostro sistema operativo.

L’ormai famoso sistema anti-cheat è stato aggiunto con una patch piuttosto recente, di cui ne parliamo approfonditamente qui, portando con sè non poche polemiche dato il collegamento con il kernel (kernel-mode) e l’impossibilità di disattivarlo pur giocando la campagna single-player dello sparatutto. Con quell’update, molti giocatori ebbero numerosi problemi di stabilità, la cui colpa venne data al sistema appena inserito inizialmente, scoprendo successivamente che derivava in realtà da altri fattori.

Con l’aggiornamento 1.1 molti problemi sembrano risolti, almeno per alcuni utenti che riscontravano frequenti crash ed in generale instabilità del frame-rate, dato anche l’impatto che la patch 1.0 ha portato sulla VRAM. Approfittiamo per ricordarvi che Doom Eternal è disponibile per PC, Xbox One, Playstation 4 e Google Stadia. Vi lasciamo con la parte interessata alla news, riguardo l’update, in calce:

Ultimi aggiornamenti per PC

Rimosso il sistema anti-cheat Denuvo

Utilizzate il sistema di aggiunta/rimozione dei programmi per disinstallare completamente Denuvo

Fix per PC