Mafia 2 Definitive Edition: sviluppatori al lavoro per risolvere i numerosi problemi

Come abbiamo già discusso qui, le varie versioni di Mafia 2 e Mafia 3 Definitive Edition hanno avuto, sin dal lancio, pesanti critiche da parte degli utenti riguardo i numerosi problemi tecnici. A quanto pare però, gli sviluppatori sono già al lavoro per risolverli. Il secondo titolo dei tre è stato quello più criticato per l’enormità di problemi riscontrati, parliamo di bug vari, cali di frame-rate, glitch dei pop-in ed altro ma i ragazzi di d3t ltd, lo studio incaricato della remaster, hanno detto la loro su Twitter.

Innanzitutto hanno ringraziato i giocatori per il supporto ed il feedback ricevuto ed hanno fatto sapere che, a stretto contatto con 2K, stanno lavorando ad aggiornamenti vari da rilasciare nel corso del tempo, chiedendo agli utenti di continuare ad inviare feedback per aiutarli. Dato tutto ciò, si spera che una patch sia praticamente dietro l’angolo.

Riprendendo per Mafia 3 Definitive Edition invece, l’ultimo titolo della trilogia ha avuto problemi riguardanti le versioni Xbox One X e Playstation 4 Pro, di cui abbiamo già discusso qui. Vi ricordiamo che Mafia 2 e Mafia 3 Definitive Edition sono attualmente disponibili per PC, Xbox One e Playstation 4 mentre Mafia 1 Definitive Edition sarà disponibile su queste piattaforme dal 28 Agosto.

Thanks for your valuable #Mafia2DefinitiveEdition feedback. We’re listening and working with 2K to continue to support your experience. Reminder, if you are experiencing any issues or have questions, please get in touch with @2KSupport. pic.twitter.com/e2Q2S6b1sS

— d3tLtd (@d3tLtd) May 27, 2020