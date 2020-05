The Witcher: la serie videoludica ha venduto oltre 50 milioni di copie

The Witcher, la serie videoludica basata sull’omonima serie di romanzi, ha raggiunto un traguardo incredibile. Tutti i titoli della serie messi assieme hanno venduto la bellezza di 50 milioni di copie, come ha svelato lo studio di sviluppo CD Projekt RED tramite il profilo Twitter del gioco. Vi ricordiamo che la serie è composta da The Witcher, The Witcher 2: Assassins of Kings e The Witcher 3: Wild Hunt.

Intanto, di recente si è parlato del possibile prossimo capitolo della serie, che potrebbe seguire le orme di Ciri.

Over 50 million adventurers joined Geralt on his journey from Kaer Morhen to Vizima, through Flotsam and Vergen, Velen and Novigrad to Skellige Isles and Toussaint, and many, many more places, time and time again…

Thank you and may we meet on the path again! ⚔️ pic.twitter.com/cZwOup9CEc

— The Witcher (@witchergame) May 28, 2020