Doom Patrol: ecco le prime immagini della seconda stagione

Doom Patrol è una serie televisiva statunitense ispirata all’omonimo gruppo di personaggi creato da Arnold Drake, Bob Haney e Bruno Premiani per la Detective Comics, arrivata in Italia grazie ad Amazon Prime Video il 7 ottobre 2019. L’opera, ideata da Jeremy Carver, nasce come spin-off di Titans, vedendo al centro un gruppo disfunzionale di supereroi: Doom Patrol, Robotman, Negative Man, Elasti-Woman, Crazy Jane e Cyborg che sono alla ricerca di Chief, rapito da Mr. Nobody.

Doom Patrol: le novità

Vi avevamo già comunicato che era stata confermata una seconda stagione dello show e finalmente abbiamo delle prime immagini di questi inediti episodi, grazie al sito Entertaiment Weekly. Nelle foto che trovate qui sotto, il team è riunito e i collegamenti con il Mago di Oz si sprecano. Se volete dare un’occhiata vi lasciamo al materiale in questione.