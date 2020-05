Sonic il Film: confermato il sequel

Sonic il Film (qui trovate la nostra recensione) è il lungometraggio di Paramount Pictures che ha lanciato sul grande schermo una nota icona del mondo dei videogiochi: Sonic, un porcospino blu, vera e propria mascotte della SEGA. Il lungometraggio, diretto da Jeff Fowler (Gopher Broke, A Gentlemen’s Duel) e scritto da Patrick Casey e Josh Miller, vede un cast composto da Jim Carrey (che interpreta il Dr. Eggman), James Marsden (nel ruolo dello sceriffo Tom Wachowski), Adam Pally (nei panni di Wade Whipple) e molti altri attori. L’opera è stato un grande successo a livello economico, configurandosi come la pellicola ispirata ad un videogioco più redditizia di sempre.

Sonic il Film: le novità sul seguito

Qualche ora fa, il sito Variety (tramite Screen Rant) ha diffuso una notizia che farà la gioia dei fan della realizzazione: è stato infatti ufficializzato il sequel di Sonic il Film, che sarà diretto e sceneggiato dalle stesse persone che hanno partecipato al primo capitolo del brand. Considerando i risultati del titolo non deve stupire il fatto che sia in fase di ideazione un seguito e noi vi terremo aggiornati costantemente sulle novità riguardo il progetto. Rimanete sintonizzati sulla sezione Movies per avere altre informazioni riguardo il mondo del cinema e delle serie tv.