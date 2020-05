Upgrade: in sviluppo una serie ispirata al lungometraggio

Upgrade è un lungometraggio del 2018 diretto e scritto da Leigh Whannell (Saw – L’enigmista, L’uomo invisibile) ambientato in un futuro non troppo lontano, dove la tecnologia è utilizzata per ogni piccolo aspetto della vita. Il protagonista è Grey Trace, un meccanico che perde la moglie in un incidente causato da un malfunzionamento (preparato a tavolino) della macchina a guida automatica che utilizzava.

Upgrade: ampliare un brand

Qualche ora fa, la testata Deadline ha comunicato la notizia che il seguito della pellicola verrà sviluppato sotto forma di serie televisiva che trova un partner importante in Blumhouse Productions, giù produttore del film. Continuate a seguire la sezione Movies del nostro sito per altri aggiornamenti in merito.