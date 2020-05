PlayStation Blog si rinnova e aggiunge la sezione PS5

Non ci sono ancora notizie ufficiali riguardo la presentazione della nuova PlayStation 5, sembrerebbe che il reveal sarà il 3 giugno, ma non ci sono certezze e i fan stanno iniziando a scalpitare. La sensazione però è che ci stiamo avvicinando al grande momento, con piccoli indizi lasciati qua e là da Sony Interactive Entertainment che fanno ben sperare. Oggi il blog ufficiale Playstation si è rinnovato ed ha aggiunto la sezione PS5, ancora vuota per il momento, ma che confidiamo verrà presto aggiornata con tutte le novità.

Sicuramente la pandemia di Coronavirus ha avuto un ruolo nel rinvio dell’evento, che si sarebbe dovuto in origine tenere tra marzo e aprile. La giornalista Alanah Pearce ha infatti rivelato i retroscena di tutta questa vicenda (potete trovare qui un nostro articolo sull’argomento). Confidiamo che il 3 giugno potremo darvi tutte le informazioni ufficiali riguardo alla PlayStation 5 e alle sue caratteristiche, nel frattempo potete scoprire quali sono i titoli gratuiti di giugno di PlayStation Plus.