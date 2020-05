ESL India Premiership 2020 sarà trasmesso in esclusiva su Disney + Hotstar

NODWIN Gaming ha annunciato che ESL India Premiership 2020 sarà trasmessa in esclusiva su Disney + Hotstar sotto la sua divisione sportiva. Le ultime due edizioni di questa serie di tornei sono state trasmesse su Hotstar .

I termini finanziari dell’accordo non sono stati resi noti.

Disney + Hotstar è un servizio di streaming live di proprietà di Novi Digital Entertainment, una consociata di Star India. Il 3 aprile, la piattaforma (precedentemente nota solo come Hotstar) si è fusa con Disney +, in seguito all’acquisto della società madre della Star India 21st Century Fox da parte della Disney nel 2019.

La quinta edizione di ESL India Premiership includerà quattro titoli di gioco: FIFA 20 , Clash of Clans , PUBG MOBILE e Counter-Strike: Global Offensive – con un montepremi totale di INR 11,5 milioni ($ 152K USD).

Gli organizzatori di tornei di Esport indiani hanno adottato in anticipo accordi esclusivi sui diritti dei media. L’ESL India Premiership 2018: Fall Season è stato il primo torneo ad essere trasmesso in streaming su Hotstar.

Akshat Rathee, co-fondatore e amministratore delegato di NODWIN Gaming, ha dichiarato:

All’inizio del 2018, quando Disney + Hotstar ha colto l’occasione per noi, l’industria ha iniziato a decollare. Gli sport non erano una cosa, PUBG MOBILE non esisteva e Jio stava iniziando a fare un’ammaccatura.

Successivamente, DreamHack Mumbai 2018 e DreamHack Delhi 2019 sono stati trasmessi in streaming esclusivamente su VOOT , una piattaforma di livestream e video on demand che fa parte di Viacom 18 Digital Ventures, il braccio digitale di Viacom 18 .

Il COBX Masters 2019 è stato anche trasmesso in streaming su SonyLIV, una piattaforma live streaming e video on demand di Sony Pictures Networks India Private Limited. Tuttavia, questo non era esclusivo e il torneo è stato anche trasmesso in streaming su Twitch .

Molti altri giocatori, tra cui Rheo TV e LOCO, sono emersi nello spazio live streaming dei giochi indiani. Rathee ha dichiarato di voler mantenere un rapporto con Disney + Hotstar che ha supportato la sua azienda negli anni di formazione.

Rathee ha dichiarato:

Velocemente avanti e la scena è completamente diversa. I tornei ottengono buoni spettatori. Ci sono quasi una dozzina di piattaforme di streaming live che fanno Esport e ce l’abbiamo anche in TV. Le sfide che affrontiamo ora sono di crescita e scala. È importante ricordare i partner che hanno creduto in te nelle fasi formative e il nostro terzo anno consecutivo con Hotstar è una testimonianza di questo impegno.

A partire dalla stagione estiva (la prima delle tre), i primi streaming live di ESL India Premiership 2020 sulla piattaforma Disney + Hotstar inizieranno a giugno.