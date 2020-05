Ninja ospiterà il torneo Fortnite da $ 400K su Mixer

Il famoso streamer Fortnite, Tyler “Ninja” Blevins gestirà una serie di tornei in collaborazione con l’agenzia di giochi Loaded per essere trasmesso sul suo canale personale sulla piattaforma di streaming Microsoft Mixer . “Ninja Battles dotate di Fortnite”, che inizierà oggi, sarà una serie di tornei Fortnite di sei settimane con un montepremi di $ 400K USD. Sessanta giocatori gareggeranno nella serie tra cui il campione della Fortnite World Cup 2019, Kyle “Bugha” Giersdorf.

Con l’ascesa di Fortnite , Blevins è diventato lo streamer più popolare su Twitch , generando 221,91 milioni di ore guardate sulla piattaforma di proprietà Amazon nel 2018. Nel 2019, con Loaded come sua rappresentazione, Blevins si è assicurato un redditizio, esclusivo contratto di streaming con Mixer, tra $ 20 milioni – $ 30 milioni, secondo CNN Business . Sebbene questo accordo sia con Mixer, la serie del torneo è prodotta indipendentemente da Blevins e Loaded.

Mentre il flusso principale del torneo verrà trasmesso sul canale Mixer di Blevin, ogni concorrente sarà autorizzato a trasmettere la propria prospettiva attraverso i propri canali (Twitch per la maggior parte). Mentre questo è generalmente raro negli sport al di fuori delle competizioni guidate da influencer come Twitch Rivals, è stata una pratica standard per le competizioni Fortnite sin dai primi giorni del gioco.