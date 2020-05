Fortnite Chapter 2: rinviata ancora la Season 3

La Season 2 di Fortnite Chapter 2 si sarebbe dovuta concludere ad aprile, ma la Season 3 era stata rimandata al 4 giugno. Sembra però che dovremo attendere ancora prima di poter giocare alla nuova stagione. Lo sviluppatore, Epic Games, ha annunciato oggi sul sito ufficiale che la Season 3 inizierà l’11 giugno. Nel frattempo, hanno annunciato un nuovo evento dal vivo che si terrà il 6 giugno alle 14:00 ET chiamato The Device. Sembra che i posti siano limitati, quindi assicuratevi di arrivare 30 minuti prima che l’evento inizi per “proteggere il vostro posto”.

Nonostante questi ritardi, Fortnite sta avendo comunque molto successo. All’inizio di questo mese, Epic Games ha registrato oltre 350 milioni di giocatori registrati con oltre 3,2 miliardi di ore giocate solo nel mese di aprile. È stato inoltre confermato il rilascio del titolo per Xbox Series X e PS5 quando entrambe le console verranno lanciate, e passerà a Unreal Engine 5 a metà del 2021. Ecco quanto affermato oggi sul sito:

“Ciao a tutti,

Nel tentativo di preparare tutto per la Season 3, stiamo estendendo la Season 2 di una settimana. Il nuovo giorno previsto per il lancio della stagione 3 sarà giovedì 11 giugno. Assicurati anche di dare un’occhiata all’evento dal vivo in esclusiva chiamato The Device, in programma sabato 6 giugno alle 14:00 ET (presentati con 30 minuti di anticipo per aiutarti a proteggere il tuo posto, lo spazio è limitato!). Prima che arrivi la nuova stagione, non dimenticare di completare le sfide del Battle Pass e sbloccare le scelte per Bruto, TNTina, Meowscles, Skye, Midas e Maya. C’è ancora tempo per completare il Dominio della posizione aggiunto di recente e Storm The Challenges.

Inoltre, assicurati di seguire i nostri canali social media. Grazie per la pazienza e il supporto continuo!

Il team Fortnite”