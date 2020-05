Sea of ​​Thieves sarà migliorato per Xbox Series X

La compatibilità con le versioni precedenti è qualcosa su cui Xbox Series X punta molto, e questo è stato immediatamente evidente in tutte le comunicazioni di Microsoft sulla console next-gen. Recentemente, hanno dichiarato ancora una volta di come il sistema sarà in grado di eseguire giochi dalle librerie di tutte le console Xbox precedenti e di quanti riceveranno persino miglioramenti a livello di sistema. Un gioco che riceverà miglioramenti simili sarà l’avventura pirata della Rare, Sea of ​​Thieves.

Recentemente il produttore esecutivo di Sea of ​​Thieves, Joe Naete, ha parlato su Twitter dell’incredibile lavoro svolto da Microsoft. Ha continuato a fare battute sul fatto che il titolo riceverà miglioramenti su Xbox Series X, ma ha anche dichiarato che tali informazioni saranno condivise in seguito. Inoltre ha aggiunto che ci sono indizi su quali potrebbero essere tali miglioramenti nell’articolo di Microsoft sopra menzionato.

Sea of ​​Thieves è disponibile su Xbox One e Windows 10 (e arriverà presto su Steam) e ha riscosso un grande successo dal lancio, quindi non sorprende che Rare e Microsoft vogliano continuare a supportare il gioco. In effetti, se le recenti dichiarazioni dello sviluppatore hanno qualcosa di vero, l’utopia dei pirati riceverà nuovi aggiornamenti di contenuti tra un po’ di tempo.

The team across in Redmond are doing an incredible job, as they always do.

And no, we’re not telling you how Sea of Thieves is going to be benefitting yet, but this article gives some clues… https://t.co/390BkWHW8P pic.twitter.com/uQm98VnE4K

— Joe “Three Sheets” Neate (@JoeNeate1) May 28, 2020